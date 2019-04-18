Стала известна дата слушаний по апелляции хоккеиста Войнова

Слушания по апелляции на решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о продлении дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова состоятся 29 апреля.

Об этом сообщает в своём Twitter американская журналистка Лиза Диллман.

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

9 апреля НХЛ продлила дисквалификацию Войнова, после чего Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обжаловала данное решение.

Ранее сообщалось, что Андрей Свечников принял участие в тренировке «Каролины» перед четвёртым матчем с «Вашингтоном».