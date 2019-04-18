Стала известна дата слушаний по апелляции хоккеиста Войнова
- © Maksim Konstantinov
- globallookpress.com
Об этом сообщает в своём Twitter американская журналистка Лиза Диллман.
В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.
9 апреля НХЛ продлила дисквалификацию Войнова, после чего Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обжаловала данное решение.
Ранее сообщалось, что Андрей Свечников принял участие в тренировке «Каролины» перед четвёртым матчем с «Вашингтоном».