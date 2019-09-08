Опубликовано видео прыжка Нурмагомедова на главу UFC Уайта

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт опубликовал видео, на котором российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье перелезает через ограждение и прыгает на него.
Опубликовано видео прыжка Нурмагомедова на главу UFC Уайта
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Сумашествие», — подписал ролик Уайт в Twitter. 

Это второй случай, когда чемпион UFC в лёгком весе выбирает за пределы восьмиугольника после боя. Первый раз он проделал этот фокус годом ранее, одолев ирландца Кнора Макгрегора.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов оказать помощь благотворительному фонду, созданному его соперником Порье.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

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