Погибший аргентинский боксёр проигнорировал запреты врачей перед боем

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Аргентинский боксёр Уго Сантильян, скончавшийся после боя с уругвайцем Эдуардо Абреу, вышел на поединок вопреки запрету врачей.
Погибший аргентинский боксёр проигнорировал запреты врачей перед боем
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Как сообщает Boxeo Mundial, аргентинец не имел права выходить на ринг из-за дисквалификации по медицинским показаниям, наложенной на него после предыдущего боя, состоявшегося 15 июля.

Отмечается, что запрет на 45 дней был выдан в связи с тем, что в поединке с Артёмом Арутюняном он получил слишком большое количество ударов в голову.

В итоге после боя с Абреу 23-летний Сантильян скончался из-за отёка мозга.

Ранее сообщалось, что прощание с боксёром Максимом Дадашевым пройдёт 4 августа в Санкт-Петербурге.

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