Прощание с боксёром Дадашевым пройдёт 4 августа в Санкт-Петербурге

Прощание с российским боксёром Максимом Дадашевым, скончавшимся из-за травм, полученных во время поединка с пуэрториканским спортсменом Субриэлем Матиасом, состоится 4 августа в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается на странице Дадашева в Instagram, которую ведёт жена боксёра.

Отмечается, что прощание с Максимом состоится в Петергофском морге Николаевской больницы Санкт-Петербурга в 09:00.

После боя с Матиасом, в котором Дадашев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, у российского боксёра был диагностирован отёк мозга. 28-летний спортсмен перенёс операцию, но 23 июля скончался.

Ранее бывший тренер Дадашева назвал приблизительную дату похорон спортсмена.