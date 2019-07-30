Прощание с боксёром Дадашевым пройдёт 4 августа в Санкт-Петербурге
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Об этом сообщается на странице Дадашева в Instagram, которую ведёт жена боксёра.
Отмечается, что прощание с Максимом состоится в Петергофском морге Николаевской больницы Санкт-Петербурга в 09:00.
После боя с Матиасом, в котором Дадашев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, у российского боксёра был диагностирован отёк мозга. 28-летний спортсмен перенёс операцию, но 23 июля скончался.
Ранее бывший тренер Дадашева назвал приблизительную дату похорон спортсмена.