Экс-тренер Дадашева рассказал, когда планируются похороны боксёра

Руслан Дотдаев, бывший тренер российского боксёра Максима Дадашева, назвал приблизительную дату похорон спортсмена.

«Что касается возвращения тела Максима в Петербург, никакой задержки нет. Осталось получить справку о том, что никакой инфекции нет. В воскресенье никто не работал, поэтому справку получим сегодня. Примерная дата похорон — четверг—пятница, 1 или 2 августа. Точное время, когда можно будет проститься со спортсменом, станет известно позже», — приводит слова Дотдаева kp.ru.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля боксёр скончался.

Ранее стало известно, что отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается.