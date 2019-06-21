Пилот Ferrari Феттель предложил сжечь гоночные правила «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) оставить в силе штраф, наложенный на него во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

«Я думаю, что все виноваты. Это началось давным-давно, когда начали говорить: «О, он пересёк белую линию!» Лучше дайте нам делать то, что мы хотим. Если вы недовольны тем, как мы участвуем в гонках или как мы ездим, то стройте другие трассы. Это так просто. Не нужно делать парковки с белыми линиями и бордюрами. В любом случае что есть, то есть. В правилах слишком много параграфов. Как что-то поменять? Надеюсь они просто сожгут правила», — приводит слова Феттеля ESPN.

Четырёхкратный чемпион был наказан за небезопасное возвращение на трассу на 48-м круге, которое создало помеху преследовавшему его гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону. К времени Феттеля на финише было прибавлено пять штрафных секунд, вследствие чего он лишился победы в гонке.

Впоследствии Ferrari подала запрос на пересмотр наказания, который не был удовлетворён.

Ранее сообщалось, что в Ferrari разочарованы решением FIA оставить в силе штраф Феттеля.