В Ferrari разочарованы решением FIA оставить в силе штраф Феттеля

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Руководитель итальянской команды «Формулы-1» Ferrari Маттиа Бинотто прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) оставить в силе штраф, наложенный на Себастьяна Феттеля во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
В Ferrari разочарованы решением FIA оставить в силе штраф Феттеля
  • Reuters

«Мы разочарованы. И не только потому, что пострадала Ferrari. Пострадали также поклонники «Формулы-1» и весь спорт в целом. Больше комментариев с нашей стороны не будет», — приводит слова Бинотто Motorsport.

Четырёхкратный чемпион был наказан за небезопасное возвращение на трассу на 48-м круге, которое создало помеху преследовавшему его гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону. К времени Феттеля на финише было прибавлено пять штрафных секунд, и, таким образом, он лишился победы в гонке.

Впоследствии Ferrari подала запрос на пересмотр наказания, который не был удовлетворён.

Ранее сообщалось, что Квят оштрафован потерей мест на стартовой решётке Гран-при Франции.

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