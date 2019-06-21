В Ferrari разочарованы решением FIA оставить в силе штраф Феттеля

Руководитель итальянской команды «Формулы-1» Ferrari Маттиа Бинотто прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) оставить в силе штраф, наложенный на Себастьяна Феттеля во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

«Мы разочарованы. И не только потому, что пострадала Ferrari. Пострадали также поклонники «Формулы-1» и весь спорт в целом. Больше комментариев с нашей стороны не будет», — приводит слова Бинотто Motorsport.

Четырёхкратный чемпион был наказан за небезопасное возвращение на трассу на 48-м круге, которое создало помеху преследовавшему его гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону. К времени Феттеля на финише было прибавлено пять штрафных секунд, и, таким образом, он лишился победы в гонке.

Впоследствии Ferrari подала запрос на пересмотр наказания, который не был удовлетворён.

Ранее сообщалось, что Квят оштрафован потерей мест на стартовой решётке Гран-при Франции.