Жулин предположил, согласятся ли Туктамышева и Медведева на смену спортивного гражданства

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Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин выразил мнение относительно возможного решения Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой о смене спортивного гражданства.
Жулин предположил, согласятся ли Туктамышева и Медведева на смену спортивного гражданства
  • РИА Новости

«Это полный бред. Во-первых, никто и никогда не отпустит ни Туктамышеву, ни Медведеву, ни Загитову. Во-вторых, в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU) после смены спортивного гражданства нужно пропускать год. Даже если бы всё было проще, никто не стал бы ничего менять. Конечно, сами они на это не пойдут», — заявил Жулин в интервью RT.

Тренер подчеркнул, что спортсменки выступают за сильную страну и впредь будут бороться за место в составе национальной команды.

Ранее Туктамышева рассказала о своих отношениях с Евгенией Медведевой, с которой ей приходилось конкурировать за место в национальной сборной на чемпионат мира.

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