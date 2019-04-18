Фигуристка Туктамышева рассказала о своих отношениях с Медведевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих отношениях с Евгенией Медведевой, с которой ей приходилось конкурировать за место в национальной сборной на чемпионат мира.

«На шоу после командного турнира мы много общались с Женей Медведевой, стали хорошими приятелями. И хорошо, что мы там так открылись друг другу», — приводит слова спортсменки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Она также рассказала, что общается с Софьей Самодуровой, с которой занимается в группе тренера Алексея Мишина. По её словам, они стараются поддерживать друг друга.

«Соня действительно прибавила за последнее время, стала более женственно кататься. Видимо, в ней самой что-то произошло, потому что она изменилась за эти последние два года», — сказала Туктамышева.

Ранее Медведева ответила болельщику на высказывание о её шансах в следующем сезоне.