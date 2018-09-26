В IBU назвали условия, при которых досрочно будет восстановлен в правах СБР

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В Международном союзе биатлонистов (IBU) объяснили, в каком случае Союз биатлонистов России (СБР) может рассчитывать на досрочное восстановление в правах.
В IBU назвали условия, при которых досрочно будет восстановлен в правах СБР
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной организации.

«Внеочередной конгресс может созвать исполком IBU в случае необходимости. Исполком должен будет созвать внеочередной конгресс, если обоснованное предложение было представлено 1/10 от количества национальных федераций. Либо такое решение должно быть принято простым большинством членов исполкома», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что новый президент IBU Олле Далин рассказал, что восстановление СБР можно будет рассмотреть после возвращения прав Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). 20 сентября на заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее в IBU прокомментировали решение WADA восстановить в правах РУСАДА.

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