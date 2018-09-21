В IBU прокомментировали решение WADA восстановить РУСАДА в правах

В Международном союзе биатлонистов (IBU) прокомментировали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

«IBU не вправе судить или комментировать решение другой организации. IBU полон решимости бороться за чистый спорт и уже использовал данные московской лаборатории LIMS, предоставленные WADA, и информацию из отчёта Макларена в качестве основания для разбирательства», — приводит ТАСС заявление IBU.

Отмечается, что предоставление Россией данных и доступа к пробам, хранящимся в Московской антидопинговой лаборатории, является важным.

«При этом решение не влияет на соревновательную составляющую, поскольку российские спортсмены принимали участие в турнирах IBU в период отстранения РУСАДА», — подытожили в IBU.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что рад восстановлению РУСАДА.