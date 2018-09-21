В IBU прокомментировали решение WADA восстановить РУСАДА в правах

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В Международном союзе биатлонистов (IBU) прокомментировали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
В IBU прокомментировали решение WADA восстановить РУСАДА в правах
  • Reuters

«IBU не вправе судить или комментировать решение другой организации. IBU полон решимости бороться за чистый спорт и уже использовал данные московской лаборатории LIMS, предоставленные WADA, и информацию из отчёта Макларена в качестве основания для разбирательства», — приводит ТАСС заявление IBU.

Отмечается, что предоставление Россией данных и доступа к пробам, хранящимся в Московской антидопинговой лаборатории, является важным.

«При этом решение не влияет на соревновательную составляющую, поскольку российские спортсмены принимали участие в турнирах IBU в период отстранения РУСАДА», — подытожили в IBU.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что рад восстановлению РУСАДА.

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