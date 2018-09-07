Новый президент IBU рассказал, когда СБР может быть полностью восстановлен в правах

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Новый президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, когда Союз биатлонистов России (СБР) может быть полностью восстановлен в правах.
Новый президент IBU рассказал, когда СБР может быть полностью восстановлен в правах
  • РИА Новости

«Россия до сих пор не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), а это основной пункт, — цитирует шведского функционера ТАСС.

По словам Далина, в ближайшее время он планирует встретиться с главой СБР Владимиром Драчёвым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

«Когда IBU в следующий раз рассмотрит вопрос полного восстановления СБР? Я не могу сказать об этом, поскольку сейчас России предстоит выполнить домашнюю работу, после чего вернуться и рассказать о ситуации. Мы должны быть уверены, что российский биатлон действительно очистился от допинга», — добавил он.

Ранее член правления СБР Сергей Чепиков оценил решение IBU не восстанавливать организацию в правах.

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