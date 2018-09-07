Чепиков оценил решение IBU не восстанавливать в правах Союз биатлонистов России

Двукратный олимпийский чемпион член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков в беседе с НСН оценил принятое в Международном союзе биатлонистов (IBU) решение оставить в силе присвоение временно ограниченного статуса СБР.

«Считаю, что мы сделали всё возможное, чтобы восстановить в статусе СБР, и лично президент федерации Владимир Драчёв. Был представлен полноценный доклад о борьбе с допингом в России», — заявил он.

По его словам, было отмечено, что у России новая команда, не участвовавшая в том скандале, и что принимаются меры по искоренению употребления запрещённых препаратов.

Как отметил Чепиков, это произвело определённое впечатление, но голосов не хватило.

«Думаю, что с приходом нового руководства IBU возможны позитивные изменения, СБР будет тесно сотрудничать, и на следующем конгрессе все права будут восстановлены», — добавил он.

Ранее в Госдуме прокомментировали решение IBU не восстанавливать в правах СБР.