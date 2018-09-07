В Госдуме прокомментировали решение IBU не восстанавливать в правах Союз биатлонистов России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в беседе с RT поделился мнением о принятом в Международном союзе биатлонистов (IBU) решении оставить в силе присвоение временно ограниченного статуса Союзу биатлонистов России (СБР).

«Мы все знаем, что этому решению предшествовала целая череда скандалов. Неслучайно скандал с нашими четырьмя биатлонистами случился как раз перед конгрессом IBU. Это не провокация, но чётко продуманный план. Мы не говорим, что если наши спортсмены попадаются на допинге, то их не надо наказывать. Их надо наказывать. Но для этого должны быть доказательства, должно пройти время. А здесь за несколько дней до конгресса практически безапелляционно заявляют, что российские биатлонисты употребляли запрещённые препараты. Ни оправдаться, ни доказать свою невиновность невозможно. Надо дать ребятам доказать свою невиновность», — заявил Свищёв.

По словам депутата, на конгрессе обвинения в адрес российских спортсменов прозвучали как основной довод в пользу лишения страны членства в IBU.

«Это очень плачевно. Это на много лет втягивает Союз биатлонистов России в дипломатическую и юридическую работу по восстановлению в правах. Будут страдать спортсмены и зрители, потому что на территории России в течение нескольких лет не будут проводиться международные соревнования. Для многих биатлон является очень популярным видом спорта. Хорошо, что спортсмены будут участвовать в соревнованиях и представлять нашу страну. Могло быть хуже. Но это временный процесс, который мы с честью преодолеем», — считает он.

Ранее Международный союз биатлонистов оставил в силе решение о присвоении временно ограниченного статуса Союзу биатлонистов России.