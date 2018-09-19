Сёмин считает, что поражением от «Галатасарая» «Локомотив» заслужил критику в свой адрес
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«Игроки очень расстроены. Но ничего страшного, это часть жизни и футбола. Примем ту критику, которая будет полезной. Сейчас нас критиковать можно», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По словам Сёмина, его подопечным должно хватить времени на подготовку к ближайшему матчу чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
«Мы всё лучше становимся в плане функциональной готовности. Психологически надо восстановиться», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.