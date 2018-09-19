Сёмин считает, что поражением от «Галатасарая» «Локомотив» заслужил критику в свой адрес

Главный тренер российского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что после разгромного поражения от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов команда заслужила критику в свой адрес.

«Игроки очень расстроены. Но ничего страшного, это часть жизни и футбола. Примем ту критику, которая будет полезной. Сейчас нас критиковать можно», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Сёмина, его подопечным должно хватить времени на подготовку к ближайшему матчу чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Мы всё лучше становимся в плане функциональной готовности. Психологически надо восстановиться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.