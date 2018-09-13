Видео Тимати с обращением Кадырова за 10 часов посмотрело более 3 млн человек
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С момента, когда Тимати опубликовал его на своей странице в Instagram прошло 10 часов.
Ранее, Кадыров призвал конфликтующие стороны и их знакомых не обижать друг друга, мотивировав резкие высказывания Нурмагомедова сгонкой веса перед чемпионским боем с ирландцем Конором Макгрегором.
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