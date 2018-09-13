Видео Тимати с обращением Кадырова за 10 часов посмотрело более 3 млн человек

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Обращение главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу перепалки в социальных сетях между российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и рэп-исполнителем Тимуром Юнусовым (Тимати. — RT) посмотрело более трёх миллионов пользователей.
Видео Тимати с обращением Кадырова за 10 часов посмотрело более 3 млн человек
  • © РИА Новости

С момента, когда Тимати опубликовал его на своей странице в Instagram прошло 10 часов. 

Ранее, Кадыров призвал конфликтующие стороны и их знакомых не обижать друг друга, мотивировав резкие высказывания Нурмагомедова сгонкой веса перед чемпионским боем с ирландцем Конором Макгрегором.

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