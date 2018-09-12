Грудинин с сарказмом высказался о конфликте Тимати и Нурмагомедова

Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин высказал своё мнение о конфликте между рэпером Тимати и российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

Экс-кандидат опубликовал фотоколлаж, где Тимати и Нурмагомедов представлены в образе бойцов ММА.

«Если такие, как Нурмагомедов, не будут идеологически противостоять распространению творчества таких, как Тимати, Black Star, Егор Крид, то очевиден риск возрастания на столь благодатной почве таких, как Face, Элджей и прочие», — написал Грудинин в своём Instagram.

Он также предложил Нурмагомедову принять участие в дискуссии с певцами Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым.

Ранее модель и телеведущая Виктория Боня встала на защиту исполнителей Тимати и Егора Крида в конфликте с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.