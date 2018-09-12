Виктория Боня встала на защиту Тимати и Крида в конфликте с Нурмагомедовым

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Модель и телеведущая Виктория Боня встала на защиту исполнителей Тимати и Егора Крида в конфликте с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.
Виктория Боня встала на защиту Тимати и Крида в конфликте с Нурмагомедовым
  • РИА Новости
  • © Асатур Есаянц

Она отметила, что более десяти лет знакома с Тимати, а Егора Крида знает с его первого клипа. Боня снималась у обоих артистов в клипах.

«Это не просто мальчики, которые открывают рот под фонограмму, это большие артисты, артисты очень талантливые!» — написала Боня в своём Instagram.

Она заявила, что всегда с большим уважением относилась к Нурмагомедову, и вспомнила историю с отцом бойца в самолёте.

«По дороге в Дагестан встретила отца Хабиба в самолёте, я подошла к нему и сказала: «Вы воспитали такого прекрасного сына, низкий поклон вам за это». И спросила, как ему удалось воспитать такого ребёнка, на что он сказал: «Спорт и ни минуты свободного времени позволят вам сделать из ребёнка личность!» — рассказала Боня.

Она также обратилась к Хабибу Нурмагомедову, который назвал «чертями» рэперов. По её мнению, это неуважительно и оскорбительно, тем более когда выносится на публику. 

«Это не только неуважительно, это призывает других людей к агрессии. Хабиб, ты личность! Я хочу призвать тебя к пониманию! Нам нельзя ссориться, мы должны говорить дипломатическим языком! Мы же не быдло, верно?!» — заключила Боня.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, чем может закончиться конфликт Нурмагомедова и Тимати.

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