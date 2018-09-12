Виктория Боня встала на защиту Тимати и Крида в конфликте с Нурмагомедовым
- РИА Новости
- © Асатур Есаянц
Она отметила, что более десяти лет знакома с Тимати, а Егора Крида знает с его первого клипа. Боня снималась у обоих артистов в клипах.
«Это не просто мальчики, которые открывают рот под фонограмму, это большие артисты, артисты очень талантливые!» — написала Боня в своём Instagram.
Она заявила, что всегда с большим уважением относилась к Нурмагомедову, и вспомнила историю с отцом бойца в самолёте.
«По дороге в Дагестан встретила отца Хабиба в самолёте, я подошла к нему и сказала: «Вы воспитали такого прекрасного сына, низкий поклон вам за это». И спросила, как ему удалось воспитать такого ребёнка, на что он сказал: «Спорт и ни минуты свободного времени позволят вам сделать из ребёнка личность!» — рассказала Боня.
Она также обратилась к Хабибу Нурмагомедову, который назвал «чертями» рэперов. По её мнению, это неуважительно и оскорбительно, тем более когда выносится на публику.
«Это не только неуважительно, это призывает других людей к агрессии. Хабиб, ты личность! Я хочу призвать тебя к пониманию! Нам нельзя ссориться, мы должны говорить дипломатическим языком! Мы же не быдло, верно?!» — заключила Боня.
Ранее Александр Емельяненко рассказал, чем может закончиться конфликт Нурмагомедова и Тимати.