Александр Емельяненко рассказал, чем может закончиться конфликт Нурмагомедова и Тимати

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал конфликт обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с рэп-исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Егором Кридом.

«Думаю, что выйдет новый трек — «Хабиб vs Тимати». Уже был случай, когда Тимати после большого скандала записал совместную песню со своим оппонентом — с Филиппом Киркоровым. Так что ждём новостей. Полагаю, что наши исполнители уже скоро порадуют своих слушателей ещё одной композицией», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Конфликт начался с того, что Нурмагомедов положительно отозвался об отмене в Махачкале концерта исполнителя лейбла Black Star Егора Крида. 

После этого Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта стал чемпион UFC. Спортсмен, в свою очередь, в грубой форме ответил исполнителю.

Ранее отец Нурмагомедова прокомментировал конфликт сына с Тимати.

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