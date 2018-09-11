Отец Нурмагомедова прокомментировал конфликт сына с Тимати

Отец и тренер обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал конфликт сына с рэп-исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Егором Кридом.

«Думаю, он своим резким сообщением обрезал эту ситуацию. Не хочу комментировать то, что связано с шоу-бизнесом. И вам не советую», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта Егора Крида стал чемпион UFC. После этого спортсмен в грубой форме ответил исполнителю.

В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее стала известна дата пресс-конференции перед боем Нурмагомедова и Макгрегора.