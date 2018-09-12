Президент «Анжи» высказался о конфликте Нурмагомедова и Тимати

Президент футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев поддержал обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в конфликте с рэп-исполнителем Тимати.

«Нашему региону абсолютно не нужны рэп-концерты. У нас есть кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться. Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру», — цитирует президента махачкалинского коллектива «Матч ТВ».

Он признался, что не любит рэп, и попросил не навязывать этот жанр в Дагестане.

«Если мне нравится классическая музыка, почему я должен ходить на рэп? Я еду в Москву и иду в Большой театр. Кому нравится рэп, пусть поступают так же: едут туда, где выступают исполнители этого жанра», — добавил Кадиев.

Ранее Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта Егора Крида стал чемпион UFC. После этого спортсмен в грубой форме ответил исполнителю.

В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, почему его лишили визы США.