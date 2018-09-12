Отец Нурмагомедова рассказал, почему его лишили визы США

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Отец и тренер обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, из-за чего лишился визы США.
Отец Нурмагомедова рассказал, почему его лишили визы США
  • globallookpress.com

«Виза была, её аннулировали из-за того, что я пришёл на бой Ислама Махачёва в Хьюстоне с двумя российскими флагами. Не все нас любят. Меня предупреждали, что не надо этого делать, но американцы никогда ничего не объясняют», — приводит слова россиянина «Советский спорт».

До этого Нурмагомедов-младший сообщал, что его отец получил визу для въезда в США. Тем не менее недавно наставник спортсмена признался, что на самом деле так и не получил визу.

Поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. В данный момент чемпионом является российский боец.

Ранее экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин с сарказмом высказался о конфликте Тимати и Нурмагомедова.

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