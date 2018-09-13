Кадыров отреагировал на конфликт между Нурмагомедовым и Тимати

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на конфликт между российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и рэп-исполнителем Тимати.

«Братья мои, дагестанцы, не обижайте друг друга. Хабиб с Тимати поймут друг друга. Просто Хабиб вес сгоняет, поэтому он нервничает, его можно понять», — сказал Кадыров на видео, опубликованном на странице Тимати в Instagram.

Он также призвал развивать Северный Кавказ, и, в частности, туризм. По его словам, регионам России будет лучше, если к ним будут приезжать гости издалека.

Ранее президент футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев поддержал обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в конфликте с Тимати.