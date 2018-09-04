Лопетеги заявил, что не жалеет об увольнении из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал своё увольнение с поста наставника сборной Испании за день до старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Я просто принял решение и поступил бы так же снова. Я сделал это самым честным образом и ни о чём не жалею», — приводит слова Лопетеги Football Espana.

Он отметил, что рад возглавлять «Реал», поскольку это большой вызов и перед командой стоят серьёзные цели.

«То, что случилось, изменить нельзя. Я не хочу вспоминать былое, я объяснил свою позицию на презентации, и моё мнение не изменилось. Я настаиваю, что решение согласиться на работу в «Реале» было верным. И я бы его повторил», — добавил специалист.

13 июня, за день до старта ЧМ-2018, Лопетеги был отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Испании. На мундиале «красная фурия» дошла до 1/8 финала, где в серии пенальти уступила сборной России.

Ранее «Реал» узнал своих возможных соперников по клубному чемпионату мира по футболу.