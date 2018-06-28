Тренер сборной Японии высказался о выходе команды в плей-офф ЧМ-2018

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал выход своей команды в раунд плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Мы заслужили место в 1/8 финала. Мне бы хотелось, чтобы накануне матча плей-офф — с Англией или Бельгией — мои игроки были уверены в себе», — приводит слова Нисино пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что в матче с Польшей его подопечные не очень активно играли в атаке.

«Но я рассчитываю, что мы покажем более свободный атакующий футбол в следующем матче», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что сборная Японии проиграла Польше со счётом 0:1, но вышла в плей-офф чемпионата мира.