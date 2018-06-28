Польша обыграла Японию в матче ЧМ-2018

Сборная Польши переиграла национальную команду Японии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Встреча, проходившая в Волгограде, завершилась со счётом 1:0.

В составе сборной Польши отличился Ян Беднарек (59-я минута).

Япония набрала четыре очка. Для выхода в плей-офф нужно дождаться результата параллельного матча между Сенегалом и Колумбией. Польша с тремя баллами прекратила выступление на ЧМ-2018.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.