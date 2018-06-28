Глава Польского футбольного союза поблагодарил Россию за тёплый приём на ЧМ-2018

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

«Был на многих чемпионатах мира, но такой организации, дружелюбия, гостеприимства, заботы и тепла не видел нигде. Спасибо, Россия. Это фантастический чемпионат мира с фантастической атмосферой», — написал Бонек в Twitter.

Национальная команда Польши за тур до окончания группового этапа мирового первенства потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В её активе ни одного очка после двух матчей с Сенегалом и Колумбией.

Ранее сообщалось, что МИД Польши доволен уровнем проведения ЧМ-2018 по футболу в России.