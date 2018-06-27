МИД Польши доволен уровнем проведения ЧМ-2018 по футболу в России

МИД Польши выразил удовлетворение тем, как граждане страны были приняты в России во время чемпионата мира 2018 года по футболу.

«У нас нет информации о том, что во время чемпионата мира в России произошли инциденты с участием польских граждан. Этим вопросом занимается наше консульство в России, у них есть вся подробная информация. И если бы они владели какими-либо данными о происшествиях, то сообщили бы об этом. Но ничего такого не было, что нас, конечно, очень радует», — приводит газета «Известия» заявление представителя МИД Польши.

Болельщики сборной страны отметили дружескую и доброжелательную атмосферу в России.

Они подчеркнули, что не сталкивались в России с агрессией или неуважением. По их мнению, страна смогла устроить всем любителям футбола настоящий спортивный праздник.

Сборная Польши занимает последнее место в группе Н после двух сыгранных матчей и не имеет шансов на выход в плей-офф мундиаля.

Ранее сборная Исландии по футболу выразила благодарность России за тёплый приём на ЧМ-2018.