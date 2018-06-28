Впервые в истории ЧМ судьбу путёвки в плей-офф решило количество жёлтых карточек

Впервые в истории чемпионатов мира судьбу путёвки в плей-офф решило количество жёлтых карточек.

В группе H на чемпионате мира 2018 года в России сборные Японии и Сенегала набрали одинаковое количество очков — четыре. В итоге у них схожие и дополнительные показатели: разность мячей 4:4, личная встреча 2:2. Последним дополнительным показателем для распределения мест является коэффициент фейр-плей. Команды не получали красные карточки, но у Японии меньше жёлтых карточек — четыре против шести у Сенегала.

Ранее сообщалось, что Колумбия и Япония вышли в плей-офф ЧМ-2018 из группы H.