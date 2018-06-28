Колумбия и Япония вышли в плей-офф ЧМ-2018 из группы H

Колумбия и Япония вышли в плей-офф чемпионата мира 2018 года в России из группы H.

Колумбия заняла первое место в группе и проведёт свой матч 1/8 финала в Москве на стадионе «Спартак». Игра состоится 3 июля с командой, занявшей второе место в группе G, и начнётся в 21:00 мск.

Япония заняла второе место в группе и сыграет в 1/8 финала с победителем группы G в Ростове-на-Дону. Встреча состоится 2 июля, начало — в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Колумбии обыграла национальную команду Сенегала в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.