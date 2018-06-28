Колумбия обыграла Сенегал и пробилась в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Колумбии обыграла национальную команду Сенегала в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Встреча, проходившая в Самаре, закончилась со счётом 1:0.

Победу сборной Колумбии принёс гол Ерри Мины (74-я минута).

Колумбия набрала шесть очков и заняла первое место в группе H. Сенегал заработал четыре балла, как и Япония. Но японцы обошли африканцев по дополнительным показателям.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее защитник сборной Колумбии по футболу Ерри Мина, выступающий вместе с нападающим национальной команды Аргентины Лионелем Месси в «Барселоне», вступился за своего партнёра, которого обвиняют в неудачной игре аргентинцев на чемпионате мира 2018 года.