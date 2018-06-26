Каррильо признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Австралия — Перу

Нападающий сборной Перу Андре Каррильо признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой Австралии.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

27-летний форвард стал автором первого гола в матче. Этот мяч оказался первым для сборной Перу на чемпионатах мира с 1982 года.

Ранее сообщалось, что сборная Перу победила в матче ЧМ впервые за 40 лет.