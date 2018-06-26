Сборная Перу впервые с 1982 года забила мяч на ЧМ по футболу

Нападающий сборной Перу Андре Каррильо стал автором первого с 1982 года гола национальной команды на чемпионате мира по футболу.

Знаковое для перуанцев событие произошло на 18-й минуте матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России против сборной Австралии.

Предыдущий гол был забит на мундиале 1982 года в ворота Польши, также в матче заключительного тура группового этапа, а его автором на 83-й минуте стал Гильермо Ла Роса.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.