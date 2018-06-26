Двоюродный брат Фарфана: Джефферсон был без сознания порядка 30 минут

Двоюродный брат нападающего московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана Джанкарло Гуадалупе рассказал о травме футболиста, полученной им на тренировке.

«Он находился в бессознательном состоянии около 30 минут и очнулся только в клинике. Он даже не реагировал на раздражители. Врач клиники сказал нам, что Джефферсон находится в коме, в связи с чем в дальнейшем может произойти всё что угодно», — приводит слова Гуадалупе El Bocon.

Ранее главный тренер сборной Перу рассказал о состоянии здоровья Фарфана.