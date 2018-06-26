Кейрушу предложили продолжить работу со сборной Ирана после ЧМ-2018

Главный тренер сборной Ирана Карлос Кейруш может продолжить работу с командой после чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на португальского специалиста.

По словам Кейруша, он уже получил предложение о продлении сотрудничества с иранской федерацией футбола и намерен его принять.

Кейруш возглавил сборную Ирана в 2011 году и дважды выводил команду на мундиаль. Впрочем, ни на ЧМ-2014 в Бразилии, ни на ЧМ-2018 в России его подопечным не удалось пробиться в плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Уругвая.