Португалия сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча, проходившая в Саранске, завершилась со счётом 1:1.

Единственный гол у Сборной Португалии на счету Рикарду Куарежмы (45-я минута).

У иранцев отличился Ансарифард, успешно реализовав пенальти на 93-й минуте.

Португальцы набрали пять очков и вышли в плей-офф ЧМ-2018.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.