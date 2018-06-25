Россия сыграет в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией

Сборная России по футболу узнала своего соперника по 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

Россия сыграет в первом раунде плей-офф ЧМ-2018 с командой Испании, которая заняла первое место в группе B.

Испанцы и португальцы набрали по пять очков, однако Испания по количеству забитых мячей опередила конкурента. Третье место заняла сборная Ирана с четырьмя баллами. На четвёртом финишировали марокканские футболисты с одним очком.

Матч Россия — Испания пройдёт 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17:00 мск. Португалия сразится с Уругваем 30 июня в Сочи. Начало — в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что Испания сыграла вничью с Марокко и вышла в плей-офф ЧМ-2018.