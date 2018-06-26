Кейруш заявил, что Роналду заслуживал удаления за удар соперника локтем в матче ЧМ-2018 с Ираном

Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлос Кейруш выразил мнение, что португальский форвард Криштиану Роналду заслуживал удаления в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира 2018 года за удар соперника локтем.

«По правилам футбола удар локтем наказывается красной карточкой, и не важно, совершил ли фол Роналду или Лионель Месси», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Кейруша, он не в полной мере доволен использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) на российском мундиале.

«Эта система стоит целое состояние, но никто не берёт на себя ответственность. Когда решение принимается при помощи VAR, нам нужно знать, кто судит эпизод», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Уругвая.