Тренер сборной Португалии Сантуш: мы вышли в 1/8 финала ЧМ-2018, но не хотим останавливаться на этом

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал выход своей команды в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

«Мы вышли в 1/8 финала, но не хотим останавливаться на этом. Ещё до матча с Ираном мы понимали, что сыграем или с Уругваем, или с хозяевами турнира. Конечно, это разные сценарии: у России была бы мощнейшая поддержка, а Уругвай — команда с топ-игроками, она прекрасна. Но и Португалия тоже! У нас есть своё оружие, и мы собираемся выиграть», — цитирует специалиста официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что сборная Португалии сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Уругвая.