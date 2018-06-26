Тренер сборной Ирана Кейруш: если бы в футболе существовала справедливость, мы обыграли бы Португалию

Главный тренер сборной Ирана Карлос Кейруш прокомментировал игру своей команды в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу с Португалией, который завершился результативной ничьей — 1:1.

«Очень упорная игра в каждой минуте и каждом игровом эпизоде. Мы играли против одной из лучших команд в мире. Сборная Ирана сыграла дисциплинированно, с правильным настроем и контролем за происходящим на поле. Если бы в футболе существовала хоть какая-то справедливость, победителем этого матча стал бы Иран. Однако её нет», — цитирует специалиста официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что сборная Португалии сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Уругвая.