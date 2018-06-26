Шмейхель: арбитр устроил беспорядок на матче ЧМ-2018 Иран — Португалия

Легендарный голкипер сборной Дании и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель выразил недовольство работой парагвайского арбитра Энрике Касереса, обслуживавшего матч третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года между командами Ирана и Португалии.

«Судья совсем не контролировал игру и устроил на ней беспорядок. Он слишком часто смотрел повторы, когда надо было самому принимать решения», — сказал Шмейхель в эксклюзивном комментарии RT.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Уругвая.