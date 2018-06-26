Роналду стал первым за 52 года португальским футболистом, не реализовавшим пенальти в матче ЧМ

Форвард Криштиану Роналду стал первым португальским футболистом за 52 года, не реализовавшим пенальти в матче чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Удар Роналду во втором тайме матча третьего тура группового раунда ЧМ-2018 с командой Ирана отразил голкипер Алиреза Бейранванд.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Уругвая.