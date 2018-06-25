На ЧМ-2018 установлен рекорд по количеству пенальти в рамках одного мундиаля

На чемпионате мира по футболу 2018 года, который проходит в России, был установлен рекорд по количеству пенальти в рамках одного первенства планеты.

Как сообщается на официальной странице Opta Sports в социальной сети Twitter, в 36 уже сыгранных встречах ЧМ-2018 арбитры назначили 19 одиннадцатиметровых ударов.

Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 1990 года в Италии, в рамках которого команды исполнили в общей сложности 18 пенальти, и повторён на двух других мундиалях — ЧМ-1998 во Франции и ЧМ-2002, который проходил в Японии и Южной Корее.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Уругвая.