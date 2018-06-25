Куарежма признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Иран — Португалия

Полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма был признан лучшим игроком матча третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Ирана.

Об этом сообщает официальная страница турнира в социальной сети Twitter.

34-летний Куарежма стал автором единственного мяча португальской сборной в поединке, который завершился со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Уругвая.