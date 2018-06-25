Навалка не стал комментировать свою возможную отставку с поста главного тренера сборной Польши

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка не стал комментировать свой возможный уход с занимаемой должности после невыхода команды в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я как тренер в ответе за всё, что происходит во время всего чемпионата. Я принял команду в сложный период и считаю, что моя работа не прошла впустую. Мне удалось вывести команду на правильный путь, по которому она заслуженно двигалась. У меня не было ни момента сомнения в том, что мы делаем, поэтому нечестно фокусироваться на провалах сейчас», — приводит слова тренера ТАСС.

Навалка возглавил сборную Польши в 2013 году. Под его руководством команда впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что сборная Польши проиграла Колумбии и первой среди европейских сборных утратила все шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.