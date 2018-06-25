Защитник сборной Польши Глик: Колумбия — одна из лучших команд, с которыми мы играли в последние годы

Защитник сборной Польши Камил Глик назвал причины поражения команды в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу с Колумбией.

«Колумбия была лучше во всём. Это одна из лучших команд, с которыми мы играли за последние годы. Колумбийцы были лучше во всех отношениях: в тактическом, техническом и футбольном плане», — цитирует футболиста ТАСС.

По словам Глика, сборная Польши намерена бороться за победу во встрече с Японией, которая не будет иметь для подопечных Адама Навалки никакого турнирного значения.

Ранее сообщалось, что сборная Польши проиграла Колумбии и первой среди европейских команд утратила все шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.