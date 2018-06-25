Голкипер сборной Польши Щенсны назвал фантастической атмосферу на ЧМ-2018

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны поделился впечатлениями от атмосферы на трибунах во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

«Атмосфера на чемпионате мира фантастическая, она было такой как в Москве, так и в Казани. Жаль, что наша игра оставит не очень хорошие воспоминания об этом турнире», — цитирует футболиста ТАСС.

По словам Щенсны, он не считает большое количество колумбийских болельщиков на трибунах «Казань-Арены» причиной разгромного поражения польских футболистов в матче с командой Хосе Пекермана.

«В первой игре именно поддержка наших болельщиков ощущалась сильнее, но мы всё равно уступили Сенегалу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная Польши проиграла Колумбии и первой среди европейских команд утратила все шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.