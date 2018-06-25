Левандовски рассказал, чего не хватило сборной Польши для успешного выступления на ЧМ-2018

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал игру своей команды в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года с Колумбией, в котором подопечные Адама Навалки потерпели разгромное поражение со счётом 0:3.

«Мы сражались, делали всё, что могли, но этого было недостаточно. Многие факторы не сработали на чемпионате мира, нам не хватало качества», — цитирует форварда официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что сборная Польши проиграла Колумбии и первой среди европейских сборных утратила все шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.