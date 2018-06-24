Навалка назвал причины разгромного поражения сборной Польши от Колумбии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал игру своей команды в матче второго тура чемпионата мира по футболу 2018 года с Колумбией, проигранном его подопечными со счётом 0:3.

«Не думаю, что жаркий день повлиял на выступление команды. Что касается бега и физической подготовки, всё было нормально. Соперник был лучше, качественнее и превосходил нас во владении мячом. Именно поэтому мы не смогли выиграть», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Навалка отметил, что не ошибся с выбором стартового состава на поединок с Колумбией, выпустив на поле тех игроков, которые были готовы лучше остальных.

«Матч был равным, пока мы не пропустили. После гола стали больше атаковать и пропустили ещё. Я приношу извинения. Но завтра будет новый день, нам нужно смириться и жить дальше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная Польши проиграла Колумбии и первой среди европейских сборных утратила все шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.