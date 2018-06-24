Экс-нападающий «Челси» Дрогба прокомментировал использование видеоповторов на ЧМ-2018

Экс-нападающий лондонского клуба «Челси» Дидье Дрогба в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал использование видеоповторов на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Я думаю, что система видеоповторов — хорошая вещь. Сегодня мы хотим, чтобы игроки были как можно быстрее, мяч — легче, соответственно, он тоже более быстрый, и нужно эволюционировать вместе со временем», — сказал он.

По его словам, видеоповторы сразу убирают полемику по поводу правильности решения арбитра.

Как отметил Дрогба, он бы хотел, чтобы такая система появилась гораздо раньше, когда играл он сам.

«Было бы гораздо меньше споров», — добавил футболист.

Ранее Дрогба назвал игроков, которые схожи с ним по манере игры.

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